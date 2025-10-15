Reading poetico con Donatella Rabiti e Alessandro Stagno
L'associazione Poesis, domenica 19 ottobre, ospita Donatella Rabiti e Alessandro Stagno a Palazzo Nadiani. I due autori confrontano in un reading poetico che celebra la bellezza della parola tra emozione e riflessione e condivisione. Donatella Rabiti nel 2024 ha pubblicato la silloge di poesie. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Approfondisci con queste news
ARTE MENTIS – “Dal buio”, il reading poetico di Paolo Verlengia, è stato molto più di un incontro: un viaggio delicato e coraggioso nelle zone d’ombra dell’identità, dove la parola poetica ha saputo farsi luce, comprensione, trasformazione. Museo Archeol - facebook.com Vai su Facebook
In diretta dal Museo delle Navi: reading poetico di Stefano Dal Bianco. Presenta Alessandra Repossi, direttrice dei Climate Fiction Days. #PBF2025 #LaMagiaDellaParola - X Vai su X
Rabiti presenta la sua antologia. Ecco ’Sulle soglie del nulla’ - Oggi alle 17, l’Associazione Punto Zero invita tutta la cittadinanza nei suoi spazi di viale Risorgimento 240, alla presentazione della nuova raccolta poetica di Donatella Rabiti ’Sulle soglie del ... ilrestodelcarlino.it scrive
Rabiti presenta il suo ultimo libro - 30 alla libreria Mondadori del Mega Forlì (corso della Repubblica) incontro con l’autrice Donatella Rabiti, che presenterà il... Scrive ilrestodelcarlino.it