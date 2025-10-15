Reading poetico con Donatella Rabiti e Alessandro Stagno

Cesenatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'associazione Poesis, domenica 19 ottobre, ospita Donatella Rabiti e Alessandro Stagno a Palazzo Nadiani. I due autori confrontano in un reading poetico che celebra la bellezza della parola tra emozione e riflessione e condivisione. Donatella Rabiti nel 2024 ha pubblicato la silloge di poesie. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

