Re Carlo ha dato un ultimatum al Principe Andrea dopo l’ennesimo scandalo e il libro che rivela altri dettagli compromettenti sul suo rapporto con Epstein. Re Carlo, pronto a togliere l’ultimo privilegio ad Andrea. Re Carlo non può più tollerare altri scandali in famiglia, soprattutto se a crearli è la stessa persona, ossia suo fratello Andrea e ultimamente anche Sarah Ferguson da cui è divorziato, anche se convivono da anni nel contestato Royal Lodge. Carlo è imbarazzato da Andrea. Non è bastato estrometterlo dai suoi incarichi ufficiali, minacciare di sfrattarlo perché non mantiene in ordine la sua residenza, non invitarlo agli eventi di rappresentanza della Monarchia per cancellare la macchia che ha creato. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, ultimatum al Principe Andrea: con William è spacciato

