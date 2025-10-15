Rapporto Trimestrale Bitget | la Visione UEX si concretizza attraverso Exchange Wallet e l' Ecosistema Onchain
VICTORIA, Seychelles, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, il più grande Universal Exchange (UEX) al mondo, ha pubblicato il suo Rapporto di Trasparenza del terzo trimestre 2025, mettendo in luce un trimestre caratterizzato da innovazione, crescita degli utenti e maggiore trasparenza finanziaria. In occasione del suo settimo anniversario, Bitget ha introdotto l'UEX, un modello di trading di prossima generazione che unifica spot, futures, staking, pagamenti e accesso onchain in un'unica piattaforma. Il concetto è passato dalla visione alla realtà nel 3° trimestre, con l'exchange che ha implementato nuove integrazioni, espanso il suo ecosistema e consolidato la sua posizione come una delle piattaforme più trasparenti e affidabili del settore. 🔗 Leggi su Iltempo.it
