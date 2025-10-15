Rapporto Conflavoro-Luiss Business School per il 93% delle imprese italiane la burocrazia ha un impatto critico

Roma, 15 ottobre 2025 – L’eccesso di leggi e normative rende le procedure pubbliche onerose, complesse, lente e incerte, con uno specifico impatto negativo sulle imprese, in particolare quelle meno solide, che presentano una sostenibilità economica meno forte. È quanto emerge dal rapporto “L’impatto delle criticità della Pubblica Amministrazione sulla competitività e la crescita delle micro, piccole e medie imprese”, realizzato da Conflavoro in collaborazione con la Luiss Business School, che ha interessato un campione rappresentativo di 650 imprese che operano sul territorio italiano nei settori manifattura, costruzioni, commercio, turismo e servizi, con una presenza maggiore di micro imprese (322). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rapporto Conflavoro-Luiss Business School, per il 93% delle imprese italiane la burocrazia ha un impatto critico

