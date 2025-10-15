Una valigia fatta cadere accidentalmente sulla spiaggia aveva causato un litigio pretestuoso terminato poi con la rapina di un portafoglio e di un cellulare a un turista, che aveva solo voluto difendere un amico. La vittima, 26 anni, di Torino, era a Senigallia per disputare una gara di pattinaggio, ed è finito preda di un gruppetto di bulli incrociati in una serata estiva. Era giugno del 2021 quando si è trovato in mezzo a una discussione sul lungomare Dante Alighieri. Tre giovani di origine marocchina, tutti residenti nella Vallesina, se l’erano presa a male per una valigia che un amico del torinese avrebbe fatto cadere da un muretto, dove era appoggiata, finendo poi sulla sabbia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapinato dopo aver difeso un amico. Patteggiano, condanna sospesa