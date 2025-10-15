Getta via le chiavi dell’auto per impedire ai rapinatori di portare via la macchina ma viene pestato e picchiato con mazze e calci. Succede a Marigliano, sulla Nola-Villa Literno. La vittima, un giovane di 30 anni, fidanzato della figlia di un cittadino napoletano trasferitosi in Francia. Rapina sull’Asse Mediano, reagisce e getta via le chiavi: . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Rapina sull’Asse Mediano, reagisce e getta via le chiavi: 30enne pestato dalla banda