Rapimento shock! Nissan e Doruk scomparsi Bahar corre contro il tempo

In un colpo di scena che sta scuotendo gli ultimi sviluppi di La forza di una donna 2, i figli di Bahar, Nissan e Doruk, risultano misteriosamente scomparsi. L'episodio di oggi comincia con la loro assenza improvvisa da casa, senza tracce né messaggi. Per Bahar è un incubo che si avvera: ogni secondo è una corsa contro il tempo, e la paura prende il sopravvento. Bahar, disperata, lancia subito l'allarme. Chiede aiuto a Arif e Sarp, e insieme iniziano le ricerche. Tutti i sospetti ricadono su Sirin, nota per le sue manovre oscure, anche se un'ombra dal passato comincia a farsi strada. Il telefonino dei ragazzi è spento, i loro effetti personali lasciati intatti: nessun indizio concreto, solo il terrore.