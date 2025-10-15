Raoul Bova e Beatrice Arnera | le foto che alimentano il gossip

Raoul Bova e Beatrice Arnera sono stati visti insieme a Roma in atteggiamenti intimi. Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi la coppia è uscita da un locale che si trova in zona Prati ed ha preso una via secondaria, per sfuggire ai fotografi. Ma quest’ultimi sono comunque riusciti a beccarli mentre uscivano, mano per la mano e sorridenti, dalla strada secondaria. Il settimanale rivela che, successivamente, la coppia è entrata all’interno di un palazzo e poi non è più uscita. Queste foto sono state pubblicate due settimane dopo la prima paparazzata, quando Dagospia li aveva visti a pranzo insieme, sempre a Roma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Raoul Bova e Beatrice Arnera: le foto che alimentano il gossip

