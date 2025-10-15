Rania di Giordania da Papa Leone | look nero e dettagli in oro E per Giorgia Meloni veste Prada

Rania di Giordania e suo marito Abdullah II sono stati ricevuti in Vaticano Papa Leone XIV. La Regina ha seguito alla lettera il dress code, vestendosi di nero. Anche se ha inserito nel suo look, firmato Fendi, discreti dettagli in oro. Mentre per l’incontro con Giorgia Meloni ha optato per un abito verde di Prada. Ma procediamo con ordine. Rania di Giordania, il primo incontro con Papa Leone XIV. Rania di Giordania è la prima Regina ad essere accolta da Papa Leone. Martedì 14 ottobre lei e Abdullah II si sono recati in visita privata dal Pontefice. La coppia è stata ricevuta nel cortile di San Damaso, ha oltrepassato la seconda loggia e la sala Clementina per poi essere accompagna dalla Guardia Svizzera fino alla biblioteca dove si trovava il Santo Padre. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Rania di Giordania da Papa Leone: look nero e dettagli in oro. E per Giorgia Meloni veste Prada

