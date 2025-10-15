Rania di Giordania che per incontrare il Papa non sgarra dal dress code

Vanityfair.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La regina hashemita è la prima regina in visita privata da Leone XIV. Per l'udienza con il Pontefice, la sovrana si è presentata con un capotto nero firmato Fendi e un impercettibile velo scuro che le copriva il capo. Come previsto dal protocollo vaticano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

rania di giordania che per incontrare il papa non sgarra dal dress code

© Vanityfair.it - Rania di Giordania, che per incontrare il Papa non sgarra dal dress code

