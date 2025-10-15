Rania di Giordania che per incontrare il Papa non sgarra dal dress code

La regina hashemita è la prima regina in visita privata da Leone XIV. Per l'udienza con il Pontefice, la sovrana si è presentata con un capotto nero firmato Fendi e un impercettibile velo scuro che le copriva il capo. Come previsto dal protocollo vaticano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Rania di Giordania, che per incontrare il Papa non sgarra dal dress code

Il re Abdullah II e la regina Rania di Giordania hanno incontrato Papa Leone XIV in Vaticano. Il re ha invitato il Papa a visitare il luogo del Battesimo di Gesù e ha ribadito il sostegno alla soluzione dei due Stati per la pace in Terra Santa. - X Vai su X

Tra le ospiti di Melania Trump, è stata lei a catturare l’attenzione con un'eleganza che non ha bisogno di presentazioni. Rania di Giordania ha partecipato a un ricevimento ufficiale sfoggiando un look impeccabile, sintesi perfetta di classe, sobrietà e ricercatez - facebook.com Vai su Facebook

Rania e re Abdullah ricevuti da Leone XIV che stamane è stato in visita al Quirinale da Mattarella - I reali giordani, già molto legati alla figura di Francesco, sono stati ricevuti nel pomeriggio in Vaticano da papa Leone XIV in visita privata ... Da corriere.it

Papa Leone XIV riceve il re di Giordania Abdallah II e la regina Rania - Questo pomeriggio Leone XIV ha incontrato nel Palazzo Apostolico il sovrano del Regno Hashemita di Giordania con la moglie, la regina Rania. acistampa.com scrive

Rajwa di Giordania sostituisce Rania e fa girare la testa a Emmanuel Macron - Rajwa di Giordania nel suo primo viaggio di Stato in Europa conquista la Francia e affascina Emmanuel Macron con un abito sensazionale: pura eleganza. Secondo dilei.it