Rampegadona una giornata di arrampicata a Mandello

Leccotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la “Rampegadona” arriva una giornata di arrampicata a Mandello. L'Avis comunale di Mandello del Lario "Gianni Comini", con il patrocinio del Comune di Mandello del Lario, organizza la Rampegadona, giornata di arrampicata aperta a bambine, bambini, ragazze e ragazzi, ma anche adulti.L’attività. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

