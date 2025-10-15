Rallye du Maroc 2025 tappa-2 | doppietta Monster Energy Honda HRC nelle dune di Erg Chebbi
Schareina vola e riapre la generale: vince la speciale e scende a 43” da Sanders. Brabec 2°, Van Beveren 4°. Ritiro per Howes Prima la sabbia, poi i sassi, quindi ancora sabbia. La seconda tappa del Rallye du Maroc (307 km cronometrati, primo dei quattro anelli con partenzaarrivo a Erfoud ) ha offerto il menù completo del deserto marocchino: camel grass iniziale, tratti rotti e veloci verso il confine algerino, un ampio oued e soprattutto due passaggi sulle dune di Erg Chebbi e Erg Znaigui. In questo scenario Monster Energy Honda HRC ha firmato una doppietta autoritaria: Tosha Schareina ha dominato e Ricky Brabec ha chiuso alle sue spalle, completando un uno-due pesantissimo per la classifica del W2RC. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
