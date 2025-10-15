Rallye du Maroc 2025 tappa-2 | doppietta Monster Energy Honda HRC nelle dune di Erg Chebbi

Sport.periodicodaily.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Schareina vola e riapre la generale: vince la speciale e scende a 43” da Sanders. Brabec 2°, Van Beveren 4°. Ritiro per Howes Prima la sabbia, poi i sassi, quindi ancora sabbia. La seconda tappa del Rallye du Maroc (307 km cronometrati, primo dei quattro anelli con partenzaarrivo a Erfoud ) ha offerto il menù completo del deserto marocchino: camel grass iniziale, tratti rotti e veloci verso il confine algerino, un ampio oued e soprattutto due passaggi sulle dune di Erg Chebbi e Erg Znaigui. In questo scenario Monster Energy Honda HRC ha firmato una doppietta autoritaria: Tosha Schareina ha dominato e Ricky Brabec ha chiuso alle sue spalle, completando un uno-due pesantissimo per la classifica del W2RC. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

rallye du maroc 2025 tappa 2 doppietta monster energy honda hrc nelle dune di erg chebbi

© Sport.periodicodaily.com - Rallye du Maroc 2025, tappa-2: doppietta Monster Energy Honda HRC nelle dune di Erg Chebbi

Argomenti simili trattati di recente

rallye du maroc 2025Rallye du Maroc 2025 : Nasser Al-Attiyah premier du prologue à Fès - La première journée de cet événement sportif, placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été marquée par le prologue de 19 km chronométrés, qui s’est déroulé dans les environs de ... Da labass.net

rallye du maroc 2025Auto – Rallye du Maroc Sébastien Loeb dans le bon tempo - Contraint d’ouvrir la route après son meilleur chrono lors de la journée de lundi, Sébastien Loeb, accompagné d’Edouard Boulanger (Dacia ... Da dna.fr

rallye du maroc 2025Auto-Moto Rallye du Maroc : épaule déboîtée pour Mathieu Doveze, contraint à l’abandon - Après s’être fait opérer d’une épaule, puis avoir surmonté une dépression, le ... estrepublicain.fr scrive

Cerca Video su questo argomento: Rallye Du Maroc 2025