Rally Fvg De Sabbata | Alla gara di casa non potevo mancare

Alla gara di casa non poteva mancare. Matteo De Sabbata, classe 1982, ha sciolto le riserve e sarà al via del Rally del Friuli Venezia Giulia, in programma sabato 25 e domenica 26 ottobre a Manzano, ultima tappa del Trofeo Rally di Quinta Zona.Per il pilota di Corno di Rosazzo sarà la quinta. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Scopri altri approfondimenti

IL RIENTRO AL “CITTA’ DI PISTOIA” DI NICOLA FIORE: UN TEST RICCO DI BUONE SENSAZIONI Pistoia, 07 ottobre 2025 – Il pilota fiorentino Nicola Fiore è tornato alle gare nel fine settimana passato, al 46° Rally Città di Pistoia. Un ritorno alla normalità dop - facebook.com Vai su Facebook

Pesaro, il cavalcaferrovia De Sabbata chiuso nella notte tra giovedì e venerdì - Divieto di circolazione nel cavalcaferrovia De Sabbata dalle ore 22 di giovedì 15 alle ore 3 di venerdì 16 febbraio. Riporta corriereadriatico.it

Pesaro, fine lavori: cavalcaferrovia De Sabbata e sottopasso oggi tornano in piena funzione - Lavori finiti e ripristino della fruibilità nelle sue 4 corsie per il cavalcaferrovia De Sabbata mentre lunedì sarà ripristinata la viabilità in via Cardinale G. Lo riporta corriereadriatico.it