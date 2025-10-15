Raid Festivals gli appuntamenti di questa settimana al teatro 99 Posti di Mercogliano
Tre giornate che intrecciano la potenza dell’intimità e la forza collettiva della danza. Due giornate di sguardi e visioni. Raid Festival prosegue il 17, 18 e 19 ottobre al Teatro 99 Posti di Mercogliano, confermandosi come spazio di attraversamenti, riflessioni e comunità. La prima tappa è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
