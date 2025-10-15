Raid a Sassoferrato Vandali nell’ex monastero | Hanno devastato tutto Poi suonano le campane
Non uno ma due blitz scattati a Sassoferrato non appena è calata la penombra sull’ex monastero di Santa Croce del XII secolo, in vendita da molti anni e solo da pochi giorni acquisito dall’associazione aps ‘Templari oggi’. Forzato prima il cancello e poi il portone delle cantine, una volta dentro, i vandali, probabilmente quattro, hanno divelto le finestre, lanciato sassi, impresso simboli fallici sulle pareti, spaccato le scale e sono saliti sul tetto dell’ex monastero, sfondandolo. Al termine del raid vandalico, il primo nella notte tra martedì e mercoledì scorsi poi l’indomani, sono saliti per 12 metri fino alla cima del campanile dove hanno suonato le campane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
