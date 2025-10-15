Con “CARO BIMBO” Raia firma un nuovo singolo intenso e necessario, scelto da Salvagente Italia come simbolo della propria missione. Una canzone che intreccia intimità e impegno, capace di parlare a tutti con misura e profondità, restituendo al pubblico un ascolto autentico e uno sguardo di speranza. Un brano che abbraccia il futuro “Caro Bimbo” . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Raia lancia Caro Bimbo, inno adottato da Salvagente Italia