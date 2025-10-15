RAI1 VUOLE CAMBIARE GLI ORARI DEL POMERIGGIO | LE MOSSE PER FRONTEGGIARE CANALE 5
La ritrovata e sana concorrenza tra Rai e Mediaset sta facendo bene a tutti. Rai1 dopo aver sistemato il sabato sera con l’arrivo di Affari Tuoi, passa al pomeriggio. La staffetta tra il game di Stefano De Martino e Ballando con le Stelle di Milly Carlucci ha portato gli effetti sperati, riducendo drasticamente il gap con la rivale Canale 5 e il duo Ruota – Tu Sì Que Vales. Ora si ragiona sul pomeriggio dopo l’efficace intervento in access. La prima idea, riferisce Affari Italiani, è quella di spostare Tg1 Economia al mattino. La Volta Buona partirebbe così subito dopo il Tg1. C’è poi il problema non da poco della soap Il Paradiso delle Signore che soffre la concorrenza de La Forza di Una Donna, oltre a trame non al top e una pausa di troppi mesi che regala ascolti al competitor. 🔗 Leggi su Bubinoblog
