Caso Garlasco, l’avvocato Massimo Lovati a Porta a Porta: “Questo è un programma di intrattenimento!”. E Bruno Vespa si infuria. Tensione in studio tra Bruno Vespa e Massimo Lovati, ex avvocato difensore di Andrea Sempio, durante la puntata di Porta a Porta. Dopo che l’avvocato ha definito il programma “di intrattenimento”, Vespa è esploso: “Questo non è un programma di intrattenimento! Vede qualcuno ballare o aprire pacchi?”. Lovati ha replicato: “L’avvocato ha una missione verso la verità e la dimostra anche nelle trasmissioni di intrattenimento”. Il conduttore ha chiuso secco: “Perfetto!”. Per poi andare avanti. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - RAI1, VESPA PERDE IL CONTROLLO: “VEDE QUALCUNO BALLARE O APRIRE PACCHI?”

