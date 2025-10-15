Rai | il caso eliminare Israele sul campo
Quanto è andato in onda ieri sulla Rai ha dell’incredibile. In un servizio del Tg3, in collegamento da Udine prima della partita Italia-Israele (qualificazioni mondiali), il giornalista Jacopo Cecconi ha detto: «L’Italia ha la possibilità di eliminare Israele almeno sul campo, vincendo». Immediatamente è scoppiata la prevedibile polemica. Reazioni politiche molto forti, accuse di evocare odio nei confronti dello Stato di Israele e di oltrepassare il confine tra una normale cronaca sportiva e un linguaggio che può sembrare carico di significati politica-etnici più ampi. Il periodo di tensione che viviamo ed il contesto non propriamente adeguato ha contribuito ad accendere gli animi e le contestazioni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
