Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Sono ormai troppi i giorni di silenzio, di imbarazzato silenzio, dei vertici del servizio pubblico radiotelevisivo di fronte alle incredibili parole della direttrice dell'Ufficio Stampa della Rai, che evidentemente é inadatta per quel ruolo". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs. "Parole gravide di fanatismo e dí fantasiose accuse nei confronti di gran parte del mondo dell'informazione - prosegue il leader di SI - colpevole solo di aver detto la verità su quanto di terribile sia accaduto per due anni a Gaza, sotto i colpi e le bombe dell'esercito di Israele. Parole ancor più offensive e disoneste di fronte agli oltre 250 giornalisti eliminati perché scomodi testimoni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rai: Fratoianni, 'vertici ancora in silenzio su incredibili parole Boccia'