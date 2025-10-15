Ragazzino investito nel parcheggio del supermercato davanti alla madre è gravissimo

Un altro grave incidente stradale. E’ quanto avvenuto poco dopo le 15 di martedì 14, a Sant’Agostino. A rimanere vittima un ragazzo di appena 14 anni (originario di Pieve di Cento), investito all’interno del parcheggio del supermercato D+. Secondo quanto si apprende, il giovane - dopo esser sceso. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

