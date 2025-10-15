Ragazzi campioni di legalità il giorno delle premiazioni

Monza, capitale della legalità per un giorno. Appuntamento giovedì 16, alle 9.30 al Teatro Binario 7 di Monza (con il patrocinio di Comune di Monza e Prefettura MB), per la la Cerimonia di premiazione del Progetto Interforze, in memoria delle Vittime del Dovere, relativo all’anno scolastico 202420205, un momento sempre molto atteso dagli studenti, dagli insegnanti e dalle istituzioni. Il Progetto Interforze, promosso dall’Associazione Vittime del Dovere, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, vanta la partecipazione delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate e ha interessato 22 Istituti scolastici della Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

