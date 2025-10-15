ragazza picchiata in disco buttafuori nei guai

San Benedetto (Ascoli), 15 ottobre 2025 – “Hai rotto il.” e giù uno schiaffone in pieno volto che ha fatto cadere a terra la ragazza alla quale l’epiteto e l’aggressione sono stati rivolti. E’ di un fatto avvenuto in una nota discoteca di San Benedetto che si è occupato il tribunale di Ascoli che ha condannato a due anni di reclusione il responsabile della sicurezza, un 34enne abruzzese dipendente di un istituto di vigilanza privato, finito sotto processo per le accuse di violenza privata, lesioni alla ragazza in questione e ad una sua amica, intervenuta a difenderla. Il pubblico ministero Saramaria Cuccodrillo ha chiesto la condanna a tre anni e mezzo per l’imputato difeso dall’avvocato Mario Ciafrè, per il quale il giudice ha disposto la sospensione della pena, la non menzione nel casellario giudiziale: stabilita una provvisionale di 8. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

