Ragazza di Montesilvano nella nuova serie tv con Paola Cortellesi
Ha 20 anni ed è una giovane attrice che ha preso parte al cast di Petra, serie tv in onda su Sky con Paola Cortellesi per la regia di Maria Sole Tognazzi.Lei è Antonella Di Biase, di Montesilvano, interpreterà Doris e comparirà nella seconda puntata della terza stagione di Petra.Antonella, classe. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Io e la mia ragazza siamo una coppia di 26 e 25 anni,entrambi lavoratori e con possibile garante se richiesto, cerchiamo appartamento in affitto max 600 euro ,da 12/18 mesi incluso il condominio. Possibilmente zone Pescara,Montesilvano e Francavilla (no aff - facebook.com Vai su Facebook
Riv4li, trama e cast della nuova serie tv Netflix per ragazzi con Samuele Carrino - Leggi su Sky TG24 l'articolo Riv4li, trama e cast della nuova serie tv Netflix per ragazzi con Samuele Carrino ... Da tg24.sky.it
Riv4li: una serie che può fare molto bene agli adolescenti di oggi - stesso regista di Di4ri ma nome dietro anche altri titoli di successo per ragazzi come la fiction Rai “Braccialetti Rossi” - Si legge su today.it
RIV4LI: Su Netflix la nuova serie che parla ai ragazzi con la voce dei ragazzi - off della fortunata serie DI4RI ma con un cast tutto nuovo: abbiamo incontrato i protagonisti Samuele Carrino, Kartika Malavasi, Edoardo Miulli e Mel ... Lo riporta comingsoon.it