Rafo presenta il nuovo album Salopette Boyz | il 17 ottobre l'evento all’Est Radio di Milano
Il singolo 'A cazzotti' anticipa la pubblicazione del nuovo album in uscita il 17 ottobre. Per l’occasione atteso anche il release party all’Est Radio di Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Rafo presenta il nuovo album “Salopette Boyz”: il 17 ottobre l’evento all’Est Radio di Milano - Il singolo ‘A cazzotti’ anticipa la pubblicazione del nuovo album in uscita il 17 ottobre. fanpage.it scrive