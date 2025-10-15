Raffica di truffe in provincia spariti 36mila euro
Oggi, 15 ottobre, è giornata di truffe su truffe per Udine e provincia. Nel pomeriggio due donne hanno denunciato di essere state raggirate per cifre consistenti – un totale di 36mila euro – alla stazione dei carabinieri del capoluogo friulano, mentre una terza è stata la vittima di una scusa più. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Truffe agli anziani. Raffica di chiamate oggi a Giovinazzo. State attenti. - facebook.com Vai su Facebook
MOSSA - Nel paese friulano si moltiplicano i casi di tentativi di raggiri, i consigli di Arma e sindaco https://ilgoriziano.it/articolo/monfalcone-anziani-sventano-truffa-mossa-raffica-finte-telefonate-2-ottobre-2025… #IlGoriziano #Truffa #Mossa - X Vai su X
Raffica di truffe in provincia, spariti 36mila euro - Nel pomeriggio due donne hanno denunciato di essere state raggirate per cifre consistenti – un totale di 36mila euro – alla ... Lo riporta udinetoday.it
Truffe a raffica anche dalle vacanze, 15 denunciati - Quindici persone sono state denunciate in stato di libertà nel corso di altrettante perquisizioni che hanno portato alla scoperta di una presunta serie di truffe ai danni di anziani. Riporta ansa.it
Raffica di raggiri online, in una settimana spariti 13mila euro: denunciati sette truffatori - ANCONA Dall’acquisto dello scooter usato al phishing bancario, dalla bici da corsa pagata 2mila euro con Postepay a chi si lascia convincere a comunicare via mail le proprie coordinate bancarie, con ... Da corriereadriatico.it