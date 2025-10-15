Raffaella Fico nuovo flirt con un calciatore? Spunta l’indizio sui social

La showgirl napoletana ha cancellato tutte le foto su Instagram e smesso di seguire chiunque, ad eccezione di tre profili.

