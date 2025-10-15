Raffaella Fico il nuovo fidanzato è il calciatore Armando Izzo Il gesto che non lascia dubbi

Il cuore di Raffaella Fico sarebbe tornato a battere. Dopo un lungo periodo di solitudine la soubrette napoletana avrebbe ritrovato l’amore. Ancora una volta un calciatore. Pare che questa volta si tratti di Armando Izzo, difensore del Monza, da quest’anno in Serie B. Una relazione non ancora ufficializzata ma un indizio social sembra parlare più di mille parole. Raffaella Fico e Armando Izzo insieme. L’indizio di una possibile relazione tra Raffaella Fico e Armando Izzo è arrivato da Instagram. La 37enne ha rimosso tutti i contenuti condivisi negli anni e ha smesso di seguire tutti, con tre sole eccezioni: ad oggi sta continuando a seguire i due account della figlia Pia, nata nel dicembre 2012 quando la sua storia d’amore con Mario Balotelli si era già conclusa da qualche mese, e l’account ufficiale di Izzo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Raffaella Fico, il nuovo fidanzato è il calciatore Armando Izzo. Il gesto che non lascia dubbi

Approfondisci con queste news

È amore tra Raffaella Fico e Armando Izzo, calciatore del Monza? #raffaellafico #armandoizzo #15ottobre https://tgcom24.mediaset.it/people/raffaella-fico-calciatore-monza-armando-izzo-indizio-social-amore_104658444-202502k.shtml… - X Vai su X

Raffaella Fico avrebbe un nuovo fidanzato A suggerire l’inaspettata evoluzione nella vita sentimentale della showgirl è stato un inequivocabile indizio arrivato dal suo profilo social - facebook.com Vai su Facebook

Raffaella Fico ha un nuovo fidanzato? L'indiscrezione bomba: "Con un altro calciatore..." - Proprio così, secondo le ultime indiscrezioni, Raffaelle Fico non sarebbe più single ma si sarebbe fidanzata ... Si legge su notizie.it

Raffaella Fico, il nuovo fidanzato è il calciatore Armando Izzo. Il gesto che non lascia dubbi - Dopo un lungo periodo di solitudine, Raffaella Fico avrebbe ritrovato la serenità in amore: il calciatore del Monza Armando Izzo ... dilei.it scrive

Raffaella Fico, il suo nuovo fidanzato è un calciatore: la mossa social che conferma la loro relazione - Divenuta nota al grande pubblico dopo aver partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello, Raffaella Fico è oramai una showgirl e infl ... Da isaechia.it