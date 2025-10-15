Nuovo capitolo nella vita sentimentale di Raffaella Fico, che sembra aver ritrovato il sorriso accanto a un volto noto del mondo del calcio. L’ex concorrente del Grande Fratello, modella e showgirl, è finita al centro dei riflettori non per motivi televisivi, ma per una scelta precisa fatta sui social. Raffaella ha infatti cancellato ogni contenuto pubblicato sul suo profilo Instagram, lasciando solo tre account tra quelli seguiti: due appartengono alla figlia Pia – nata dalla relazione con Mario Balotelli – e il terzo è quello di Armando Izzo, difensore del Monza. Un gesto che in molti hanno interpretato come il preludio a un annuncio importante, e che ha alimentato le indiscrezioni sulla nascita di una nuova coppia. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Raffaella Fico ha un nuovo fidanzato: sta con un calciatore famosissimo e bellissimo (FOTO)