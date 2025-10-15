Raffaele Sollecito torna con un video a sorpresa su TikTok e non sappiamo bene come prendere la cosa

Dichiarato innocente per l'omicidio di Meredith Kercher, l'uomo sostiene di sentirsi ancora addosso lo stigma del pregiudizio. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Raffaele Sollecito torna con un video a sorpresa su TikTok e non sappiamo bene come prendere la cosa

