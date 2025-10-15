Raffaele Sollecito si sfoga su TikTok | Si rovina la vita di un innocente e si fa finta di nulla lo vedo anche in Garlasco Mi porto addosso uno stigma

Raffaele Sollecito, accusato dell’omicidio di Meredith Kercher, studentessa inglese trucidata la notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre del 2007, e assolto in Cassazione nel 2015, torna, a sorpresa con un video sui social. Frequentatore di diversi podcast, nei quali ha sempre parlato senza filtri dell’omicidio di Perugia e anche del pregiudizio costretto a subire nonostante l’assoluzione, Sollecito ha denunciato lo “stigma” che spesso si sente di dover “portare addosso”. “Ci sono storie che non finiscono anche quando la giustizia dice che sei innocente, la mia è così. Viviamo in un mondo in cui si censurano le battute fatte verso le minoranze ma si può facilmente rovinare la vita di un innocente e poi far finta di nulla – dice – Lo sto vedendo di nuovo nel caso di Garlasco e la cosa mi intristisce molto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

