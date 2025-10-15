Raddoppio dei binari sulla Milano-Tirano | RFI avvia uno studio

Sondriotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

RFI guarda al futuro della tratta ferroviaria MilanoTirano. Dopo gli interventi previsti in vista delle Olimpiadi, Rete Ferroviaria Italiana ha avviato un nuovo studio per analizzare le possibili soluzioni di potenziamento della linea che collega la Valtellina al resto d’Italia, da sempre. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

