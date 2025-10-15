Raddoppio dei binari sulla Milano-Tirano | RFI avvia uno studio
RFI guarda al futuro della tratta ferroviaria Milano–Tirano. Dopo gli interventi previsti in vista delle Olimpiadi, Rete Ferroviaria Italiana ha avviato un nuovo studio per analizzare le possibili soluzioni di potenziamento della linea che collega la Valtellina al resto d’Italia, da sempre. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Approfondisci con queste news
Tre ipotesi per il raddoppio selettivo dei binari tra Aosta e Torino. #aostasera #società - X Vai su X
È ufficiale: attivato un nuovo binario merci lungo 740 metri presso la stazione di Venezia Marghera! Un investimento da 2,7 milioni di euro per adeguare l’infrastruttura agli standard #TEN-T, migliorando efficienza e competitività del trasporto merci su rotaia. - facebook.com Vai su Facebook
Raddoppio dei binari, si cambia. Tunnel al posto del cavalcavia verso la frazione Roggione - PIZZIGHETTONE (Cremona)Un incontro con la popolazione, con il comitato promotore della variante al tracciato del raddoppio ferroviario nel Comune di Pizzighettone. Riporta ilgiorno.it
Raddoppio dei binari a Pizzighettone: "Il tracciato previsto va ripensato" - PIZZIGHETTONE (Cremona) "La relazione finale del dibattito pubblico ha definito “cruciale” l’attraversamento di Pizzighettone e non quello di Maleo poiché la linea corre nel cuore del centro abitato, ... Come scrive ilgiorno.it