Racconti di cinema | al teatro Giuffrè di Battipaglia arriva Ornella Muti

Salernotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento con Ornella Muti al Teatro Giuffré di Battipaglia per lo spettacolo “Racconti di cinema”. L'evento si terrà domenica 19 ottobre alle ore 18:30 e fa parte della stagione teatrale 20252026 della struttura.Lo spettacolo, con la regia di Francesco Branchetti, è un racconto della vita e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

racconti cinema teatro giuffr232"Racconti di cinema": al teatro Giuffrè di Battipaglia arriva Ornella Muti - Appuntamento con Ornella Muti al Teatro Giuffré di Battipaglia per lo spettacolo “Racconti di cinema”. Riporta salernotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Racconti Cinema Teatro Giuffr232