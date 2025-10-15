Racconti di cinema | al teatro Giuffrè di Battipaglia arriva Ornella Muti
Appuntamento con Ornella Muti al Teatro Giuffré di Battipaglia per lo spettacolo "Racconti di cinema". L'evento si terrà domenica 19 ottobre alle ore 18:30 e fa parte della stagione teatrale 20252026 della struttura.Lo spettacolo, con la regia di Francesco Branchetti, è un racconto della vita e.
