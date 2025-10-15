Raccontami una storia sabato 18 ottobre il secondo appuntamento in Fortezza Nuova
Dopo il debutto di due settimane fa, sabato 18 ottobre, alle 15 nella Sala degli Archi, si rinnova l'appuntamento con il ciclo “Raccontami una storia – Libri, musica e giochi in Fortezza Nuova”, quattro eventi dedicati a bambine e bambini con presentazioni di libri e cataloghi legati al nostro. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Sabato 18 ottobre in Emporio Dora torniamo a dare spazio alla fantasia e alle parole lette con il cuore. Arrivano i volontari di Nati per Leggere per una mattinata di letture dedicate ai più piccoli: “Raccontami una storia” è aperto a tutti i bambini, anche non appa - facebook.com Vai su Facebook
''I Casalbore di Pago Veiano'': sabato 18 ottobre la presentazione del libro della storica Lucia Gangale Eventi - La storia di una famiglia illustre, che ha dato al paese uno stuolo di professionisti di gran valore, con talenti diversi e vite anche avventurose. Si legge su msn.com