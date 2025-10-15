Raccolta rifiuti rischio disagi nella giornata di venerdì | appello dell' Amministrazione ai cittadini
Le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, per l'intera giornata di venerdì 17 ottobre hanno proclamato uno sciopero generale nazionale degli addetti al comparto di igiene ambientale. Pertanto, anche Foggia potrà essere interessata dagli effetti di questa astensione dal. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
AVVISO ALLA CITTADINANZA SCIOPERO RACCOLTA RIFIUTI 17 OTTOBRE '25 A causa dello sciopero nazionale previsto venerdì 17 ottobre 2025 che riguarda il comparto dell'Igiene ambientale, il servizio potrebbe subire rallentamenti e la mancata raccolt - facebook.com Vai su Facebook
Raccolta rifiuti, rischio disagi nella giornata di venerdì: appello dell'Amministrazione ai cittadini - Pertanto, anche Foggia potrà essere interessata dagli effetti di questa astensione dal lavoro per quanto riguarda il servizio di raccolta rifiuti. Segnala foggiatoday.it
Sciopero rifiuti a Marsala, raccolta a rischio venerdì 17: “Possibili disagi nel porta a porta” - Venerdì 17 ottobre sciopero rifiuti a Marsala: possibili ritardi nella raccolta domiciliare. marsalalive.it scrive
Sciopero nazionale, disagi per rifiuti, pulizia strade e discariche - Possibili disagi nella raccolta di rifiuti e negli altri servizi gestiti da Amsa a Milano per venerdì 17 ottobre. Da milanotoday.it