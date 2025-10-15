Raccolta rifiuti il 17 ottobre sciopero nazionale degli operatori ecologici | possibili disagi
Venerdì 17 ottobre è in programma lo sciopero nazionale dei lavoratori del settore igiene ambientale. L’amministrazione comunale informa che potranno verificarsi disagi nei servizi di raccolta porta a porta, spazzamento e pulizia urbana.In caso di mancato ritiro, i cittadini sono invitati a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
AVVISO ALLA CITTADINANZA SCIOPERO RACCOLTA RIFIUTI 17 OTTOBRE '25 A causa dello sciopero nazionale previsto venerdì 17 ottobre 2025 che riguarda il comparto dell'Igiene ambientale, il servizio potrebbe subire rallentamenti e la mancata raccolt - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero nazionale raccolta rifiuti per l'intera giornata di venerdì 17 ottobre - È stato indetto per l'intera giornata di venerdì 17 ottobre uno sciopero generale nazionale, proclamato dalle sigle sindacali nazionali, motivo per il quale non saranno garantiti i servizi di raccolta ... Lo riporta targatocn.it
Sciopero nazionale Rieco: possibili disagi nella raccolta rifiuti venerdì 17 ottobre - CERVETERI – Possibili disagi nella raccolta dei rifiuti a Cerveteri nella giornata di venerdì 17 ottobre, a causa dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e ... Come scrive civonline.it
Marsala: il 17 ottobre scioperano i lavoratori di Formula Ambiente, possibili disagi - La società Formula Ambiente ha comunicato all’Amministrazione comunale di Marsala che i servizi di igiene urbana e raccolta rifiuti “porta a p ... Si legge su itacanotizie.it