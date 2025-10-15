Raccolta differenziata | ecco gli errori più diffusi
L'87% degli italiani ritiene l’ abbandono dei rifiuti un gesto gravissimo. Eppure, il 70% di chi sbaglia a differenziare crede di agire correttamente. Lo rivela una nuova indagine condotta da Erion e Ipsos Doxa Italia, che fotografa un’Italia informata, ma ancora poco operativa nella gestione dei rifiuti. I dati mostrano che la maggior parte degli errori nasce non da disinteresse, ma da falsi convincimenti radicati: oggetti che si vogliono gettare via ma il cui corretto smaltimento non è noto. Stracci, scarpe, borse, piccoli elettrodomestici, caricabatterie e imballaggi sono tra i rifiuti più spesso finiti erroneamente nell’indifferenziata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
