Raccolta differenziata dove si gettano scarpe e spazzolino elettrico? Gli errori più comuni

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Raccolta differenziata, un mistero o quasi per buona parte degli italiani. L'87% della popolazione considera gravissimo l'abbandono dei rifiuti, ma il 70% di chi getta erroneamente quelli differenziabili nel sacco nero dichiara di farlo perché 'crede sia giusto'. Infatti, gli errori più comuni si verificano con gli oggetti di cui ci si vuole liberare, ma che non si sa dove buttare. Sul podio il tessile (stracci 41%, scarpe 27% e borse 23%), seguito dai piccoli Raee (spazzolino elettrico 21%, caricabatterie 13%) e rifiuti di imballaggi (12%). Meno critica invece la situazione delle batterie esauste (solo 8% conferito scorrettamente). 🔗 Leggi su Iltempo.it

