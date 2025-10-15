Quirinale | Mattarella riceve rappresentanza Intelligence in centenario fondazione
Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale una rappresentanza dell'Intelligence italiana in occasione del centenario di fondazione. Erano presenti il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Autorità delegata per la Sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, il Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (Dis), Vittorio Rizzi, il Direttore dell'Agenzia per le Informazioni e la Sicurezza Esterna (Aise), Giovanni Caravelli e il Direttore dell'Agenzia per le Informazioni e la Sicurezza Interna (Aisi), Bruno Valensise. 🔗 Leggi su Iltempo.it
