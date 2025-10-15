Quirinale | Mattarella riceve presidente Paraguay

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il presidente della Repubblica del Paraguay, Santiago Peña Palacios. Era presente all'incontro il sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Giorgio Silli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

