Quirinale | Mattarella riceve presidente Paraguay

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il presidente della Repubblica del Paraguay, Santiago Peña Palacios. Era presente all'incontro il sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Giorgio Silli. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Quirinale: Mattarella riceve presidente Paraguay

