Il Premio Nobel per l’economia è stato assegnato agli economisti Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt. Ho letto le motivazioni del premio e diversi articoli che lo commentano. Mokyr è stato premiato per aver identificato i prerequisiti della crescita sostenuta attraverso il progresso tecnologico. Mentre Aghion e Howitt hanno vinto per aver formulato una teoria di crescita sostenuta attraverso la distruzione creativa. Messe assieme, le idee dei tre vincitori suggeriscono che la crescita economica avvenga attraverso l’invenzione di nuove tecnologie che si affermano distruggendo, creativamente, le vecchie tecnologie che esse stesse hanno reso obsolete. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questo Nobel per l'Economia potrebbe essere anche per l'Ecologia!