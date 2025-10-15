Questo è il modello di bomber in pelle di tendenza ora

Il bomber in pelle torna a decollare tra le tendenze autunnali 2025. Nato per l’aviazione, oggi atterra nei guardaroba come un must-have androgino dal fascino retrò. Linee morbide ma decise, dettagli metallici, vestibilità morbide e tonalità che spaziano dal marrone al nero: il punto di partenza è quello di sempre. A stupire, per la nuova stagione, è un particolare design che ha conquistato passerelle e steet style. Si indossa con tutto, con nonchalance, per un look che fonde spirito ribelle e allure metropolitana. Il fascino senza tempo del bomber di pelle fa rotta sulla moda 2025 2026: il modello da avere, e come si abbina. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Questo è il modello di bomber in pelle di tendenza ora

