Questi non sono giocattoli esplosivi regalati dagli israeliani ai bambini di Gaza

Circolano delle immagini che mostrerebbero giocattoli imbottiti di esplosivi, accompagnate da un testo che accusa Israele di averli piazzati deliberatamente a Gaza per colpire i bambini palestinesi. Le immagini, però, non provengono affatto dalla Striscia di Gaza e risultano associate a un gruppo terroristico di un altro Paese. Per chi ha fretta. Le immagini circolano dal 2018 e non riguardano Gaza, ma lo Yemen.. Gli ordigni vengono attribuiti ai terroristi Houthi.. Analisi. Le foto vengono accompagnate dal seguente testo: Difesa Civile di Gaza: Abbiamo trovato giocattoli per bambini e cibo in scatola imbottiti di esplosivi che i terroristi israeliani hanno deliberatamente piazzato per causare più vittime tra la popolazione civile specialmente tra i bambini che sono sempre stati i loro principali obiettivi. 🔗 Leggi su Open.online