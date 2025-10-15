Questa volta Lookman firma | via dall’Atalanta con la clausola

Dopo essere stato inseguito dal’Inter stavolta Lookman va via davvero, l’Atalanta deve accettare la clausola rescissoria. La telenovela estiva di Ademola Lookman e dell’Atalanta non è affatto finita: il nigeriano, rimasto a Bergamo dopo mesi di incertezze, ora sembra davvero pronto a partire, ma solo a una condizione. Sembrava che tutto si fosse sistemato. Dopo un’estate tormentata, vissuta con la valigia in mano e tante voci di mercato, Ademola Lookman era rimasto all’Atalanta. Ivan Juric, nuovo tecnico della Dea, lo aveva reintegrato in gruppo con entusiasmo, convinto di poter contare ancora sul suo talento e sulla sua capacità di spaccare le partite. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

