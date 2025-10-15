Questa volta Lookman firma | via dall’Atalanta con la clausola
Dopo essere stato inseguito dal’Inter stavolta Lookman va via davvero, l’Atalanta deve accettare la clausola rescissoria. La telenovela estiva di Ademola Lookman e dell’Atalanta non è affatto finita: il nigeriano, rimasto a Bergamo dopo mesi di incertezze, ora sembra davvero pronto a partire, ma solo a una condizione. Sembrava che tutto si fosse sistemato. Dopo un’estate tormentata, vissuta con la valigia in mano e tante voci di mercato, Ademola Lookman era rimasto all’Atalanta. Ivan Juric, nuovo tecnico della Dea, lo aveva reintegrato in gruppo con entusiasmo, convinto di poter contare ancora sul suo talento e sulla sua capacità di spaccare le partite. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Esordio da titolare per #Lookman in questa stagione ? L’allenatore dell’#Atalanta ha scelto lui nell’11 titolare per il match di UCL contro il Club #Brugge, a 4 mesi di distanza dall’ultima volta. Di seguito la formazione ufficiale della Dea Carenesecchi; Kos - X Vai su X
Atalanta, Lookman torna ad allenarsi in gruppo: positivo il colloquio con Juric Un capitolo che si chiude: Ademola Lookman è tornato in gruppo. L’attaccante nigeriano si è allenato per la prima volta insieme ai compagni dall’inizio del ritiro agli ordini di mist - facebook.com Vai su Facebook
Arriva Lookman in attacco: firma per 50 milioni di euro! - Il calciatore nigeriano, appena reintegrato dalla Dea anche in termini di impiego in campo, potrebbe andar via a gennaio: fissato il prezzo Visti gli illustri precedenti che il campionato di Serie A, ... Si legge su diregiovani.it