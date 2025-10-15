Questa Puma Speedcat potrebbe essere la più lussuosa di sempre

Gqitalia.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Proprio quando pensavi che la Puma Speedcat non potesse migliorare, arriva la JJJJound x Puma Speedcat. Realizzata in collaborazione con lo studio di design fondato da Justin Saunders, questa potrebbe essere la versione più pulita ed elegante nei 25 anni di storia della silhouette. JJJJound x Puma Speedcat Black JJJJound All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

questa puma speedcat potrebbe essere la pi249 lussuosa di sempre

© Gqitalia.it - Questa Puma Speedcat potrebbe essere la più lussuosa di sempre

Leggi anche questi approfondimenti

puma speedcat potrebbe essereQuesta Puma Speedcat potrebbe essere la più lussuosa di sempre - In collaborazione con JJJJound, una sneaker splendidamente classica ha appena ricevuto un restyling di alto livello ... Lo riporta gqitalia.it

Con la Represent x Puma Speedcat OG Wolf Grey sono stati «molto attenti a non rovinare un’icona» - Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione. Come scrive gqitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Puma Speedcat Potrebbe Essere