Quello che i satelliti ci dicono | chiamate messaggi privati e dati militari e aziende non crittografati piovono dal cielo

Un gruppo di ricercatori, con meno di 800 dollari di attrezzatura, è riuscito a intercettare comunicazioni satellitari non protette, comprese quelle di migliaia di utenti, di infrastrutture critiche e persino trasmissioni militari. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Quello che i satelliti ci dicono: chiamate, messaggi privati e dati militari e aziende non crittografati piovono dal cielo

Altre letture consigliate

Dicono di noi. . Via Etnea, 29 - Gravina di Catania (CT) 320 220 8857 [email protected] doctorcamper.it Canale Whatsapp https://whatsapp.com/channel/0029VaquEuf5Ui2fXXm1UD2Z - facebook.com Vai su Facebook

Quello che i satelliti ci dicono: chiamate, messaggi privati e dati militari e aziende non crittografati piovono dal cielo - Un gruppo di ricercatori, con meno di 800 dollari di attrezzatura, è riuscito a intercettare comunicazioni satellitari non protette, comprese quelle di migliaia di utenti, di infrastrutture critiche e ... Da wired.it

Dati militari, messaggi e cronologia internet: uno studio rivela come intercettarli dai satelliti - Dei ricercatori statunitensi hanno scoperto che è sorprendentemente facile accedere a messaggi di testo privati e dati militari attraverso scansioni satellitari utilizzando appena 600 dollari di appar ... Si legge su msn.com

Samsung Messaggi punterà ai satelliti? - Nel codice di Samsung Messages sono state trovate tracce di funzionalità per messaggistica satellitare, ma risalgono a dicembre 2024 senza successivi sviluppi Samsung ha annunciato l'abbandono ... Scrive tomshw.it