di Fabrizio Morviducci Psicodramma Pd a: il consigliere regionale del collegio, sarà Claudio Gemelli di Fratelli d’Italia. Per i dem una debacle pazzesca che ha portato Fausto Merlotti, consigliere uscente e plenipotenziario gianiano sul territorio a restare al palo. Si interrompe così una tradizione ventennale, visto che negli ultimi mandati la città ha avuto in Consiglio, Filippo Fossati, Simone Naldoni, e poi appunto Merlotti. Una sconfitta che ha anche il sapore politico. Siamo nel collegio più ‘rosso’ della provincia di Firenze, quello di appartenenza degli ambasciatori schleiniani, ovvero il segretario regionale, Emiliano Fossi e la ‘prima assessora’ di Giani, ovvero Monia Monni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quel pasticciaccio su Merlotti. Fuori i dem della Piana, dentro FdI. Gemelli brinda: "Risultato storico"