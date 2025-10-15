Quei vestiti di plastica che indossiamo mettono a rischio non solo l’ambiente ma la nostra salute
di Marevivo Indossiamo plastica e non lo sappiamo. E così mettiamo a rischio oltre all’ambiente anche la nostra salute. Gli indumenti in poliestere, nylon, acrilico, elastan, o lycra sono tutti realizzati con materiali derivati dal petrolio che non solo inquinano provocando notevoli emissioni di CO? durante la produzione e lavorazione, ma rilasciano anche microfibre che, disperdendosi nell’acqua con i lavaggi e nell’aria, finiscono per entrare anche dentro di noi. Studi recenti (ONU Ambiente, EEA, OMS 2024-2025) segnalano che questi frammenti possono accumularsi nei tessuti umani e provocare infiammazioni, stress ossidativo e disturbi endocrini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
