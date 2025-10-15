Quattro arresti per rapina e traffico di stupefacenti coinvolta anche Pescara | sequestrati 10 chili di cocaina e 2 pistole

Dall’alba di mercoledì 15 ottobre, gli agenti della squadra mobile della questura di Chieti, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno eseguito due misure cautelari personali (una in carcere e una agli arresti domiciliari) ed effettuato dieci perquisizioni domiciliari, nei. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

