Quasi 1560 casi e primi morti dopo 10 anni | è allarme per l’epidemia di morbillo negli Stati Uniti L’ira di Bassetti | Siamo tornati indietro agli anni ’70

È allarme morbillo negli Usa con più di 1560 casi confermati. Nella Carolina del Sud, 153 studenti non vaccinati sono ora in quarantena. Questi dati arrivano dopo due epidemie in New Mexico e Texas che hanno portato tre morti. Prima del 2025, gli Stati Uniti avevano registrato solo una manciata di grandi epidemie di morbillo da quando la malattia era stata dichiarata debellata nel 2000. In generale le autorità scientifico-sanitarie del paese hanno disegnato un quadro a tinte molto fosche, legato soprattutto al calo della copertura vaccinale. “La copertura vaccinale tra i bambini dell’asilo negli Stati Uniti è diminuita dal 95,2 per cento del periodo 2019-2020 al 92,7 per cento del 2023-2024 – riportano i Centers for Disease Control and Prevention – Quando più del 95 per cento delle persone in una comunità non è vaccinato, la maggior parte delle persone non è protetta dall’immunità di comunità”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

